Брянская «Чистая планета» призвала жителей оставаться дома

Брянский региональный оператор по обращению с ТКО «Чистая планета» поддержал акцию#мыработаемдлявас, призвав жителей области оставаться дома.

По словам генерального директора АО «Чистая планета» Владимира Чашникова, мусоровывозящие компании, коммунальные предприятия, как и раньше, ежедневно поддерживают в городе чистоту.

«Чистыми должны быть не только наши руки, но и контейнерные площадки. И за это отвечаем мы. Это еще один щит от распространения опасного вируса. Региональный оператор по обращению с ТКО - предприятие коммунальной инфраструктуры, и мы продолжаем ежедневную работу по поддержанию чистоты вокруг, потому что #мыработаемдлявас». Призыв: «#Оставайтесьдома» — это наше обращение к каждому жителю Брянщины», - заверил гендиректор Чашников и добавил, что только личным примером для других можно преодолеть сложившуюся ситуацию.

К слову, заявления и обращения региональный оператор в связи с карантином принимает только по электронной почте.