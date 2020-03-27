Брянцы в соцсетях обсудили самое ужасное место в Клинцах

Общественная уборная в упадническом состоянии, расположенная в городе Клинцы, возмутила местных жителей, фото опубликовано в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Туалет не видел ремонта не один десяток лет, утверждают горожане.

«В Клинцах самый ужасный туалет в России за четыре месяца не смогли отремонтировать. Людям приходится ходить в платный или справлять нужду в кустах», - поделился автор публикации.

Подписчики уверены, такой сортир надо не ремонтировать, а демонтировать.

«Отремонтировать вот это чудо? Проще снести и построить новый. Представляю, как там смердит. 4 месяца они, наверное, заходили и теряли сознание», - прокомментировала горожанка Ольга.

«Как будто в ад попал», - написал брянец Роман.

Елена Згурская говорит, Клинцы – второй город после областного центра, и этот объект - его позор.

«Как не стыдно! Да, лучше снести трактором или отдать в аренду за деньги! 21век на дворе!!» - считает Елена.