Жителей Брянска возмутили пенсионеры в магазинах

Пенсионеры, спокойно посещающие магазины и гуляющие по улицам, возмутили жителей Брянска помоложе, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Анонимный автор опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлел пожилых людей, то стоящих у прилавков супермаркетов, то идущим по дворам города.

«Сказано было сидеть дома на самоизоляции, они же толпами ходят на улице и по магазинам», - поделился брянец.

Жительница Брянска Ксения Морозова не согласилась с мнением автора и заявила, что люди одинокие люди не могут сидеть столько времени взаперти без еды, воды и элементарных бытовых вещей.

«Эти люди могут жить одни и кто, по-вашему, им должен продукты покупать? Может, наконец за собой начнёте следить?» - встала на защиту пенсионеров Ксения Морозова.