В Брянске около мясокомбината дерево рухнуло на забор

ЧП произошло около брянского мясокомбината 30 марта: огромное аварийное дерево упало на пешеходную дорожку около частного сектора, видео последствий появилось в одной из соцсетей.

Все произошло вечером за гриль-рестораном. Автор ролика Екатерина Любимая говорит, хорошо, что никто не попал под дерево.

«Какое огромное упало.. Мясокомбинат, за рестораном», - поделилась Екатерина.

По словам горожанки, ствол настолько высокий, что помял забор частного сектора.

Фото - кадр видео.