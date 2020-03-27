Брянск лидирует в плане самоизоляции

Специальный сервис, который недавно запустил Яндекс для отслежки уровня самоизоляции в регионах РФ, показал, что Брянск лидирует в этом вопросе среди остальных городов.

Такие данные система выдала к 8 утра 31 марта. Индекс самоизоляции составил 4,3 из 5. Это свидетельствует о том, что большая часть брянцев все же послушно высиживают карантин дома.

Индек 4,2 и 4,1 характерен для соседних городов Орел и Смоленск. 3,6 – индекс в столице, где пока что больше всего зараженных коронавирусом.