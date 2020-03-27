Брянские волонтеры обработали 50 заявок на доставку лекарств и продуктов

С 25 марта волонтеры, участвующие в акции «Мы вместе» на Брянщине, обрадотали 50 заявок о помощи пожилым жителям региона, находящимся на самоизоляции. В основном люди просят помочь за закупкой и доставкой лекарств и продуктов.

Заявки в волонтерский штаб продолжают поступать.

Оставить заявку нуждающиеся в помощи могут по телефону 8 (800) 200-34-11.

Ранее мы сообщили, что правительство Брянской области распространило режим самоизоляции на всю территорию региона. Он будет действовать до 5 апреля, а пожилым людям, которые в силу возраста наиболее уязвимы для болезни, протекающей у них максимально тяжело, рекомендовано оставаться дома до 14 апреля.