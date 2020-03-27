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Ветераны войны на Брянщине получат юбилейные выплаты автоматически

Опубликовано Сегодня, 12:48

В управлении социальной защиты Советского района Брянска разъяснили порядок начисления ветеранам Великой Отечественной войны выплат, полагающихся им в честь 75-летия Победы.

Причитающиеся деньги все они получат в апреле-мае этого года, и никуда обращаться для этого им не потребуется. В управлениях социальной защиты сделают все сами. А если у кого-то из ветеранов или инвалидов войны не окажется в распоряжении социальных служб необходимых документов, работники соцзащиты свяжутся с ними сами. Сейчас они как раз сверяют все данные, чтобы каждый ветеран получил свои деньги без задержки.

Согласно указу президента, все ветераны и инвалиды войны, включая живущих на Брянщине, в честь 75-летия Победы должны получить по 75 тысяч рублей.

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