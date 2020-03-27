У жительницы Новозыбкова не подтвердилось подозрение на коронавирус

Жительница Новозыбкова, которая находилась в инфекционном отделении центральной районной больницы с подозрением на коронавирус, выписалась и отправилась домой по завершении полного обследования. Об этом во вторник сообщила местная газета «Маяк» со ссылкой на главврача Новозыбковской ЦРБ Сергея Бурого.

Взятые у нее пробы дали отрицательный результат.

Всего в Новозыбкове, по словам Бурого, находится на самоизоляции 26 человек.

Главврач призвал соблюдать режим самоизоляции, введенный по всей территории Брянщины, и оставаться дома всех жителей региона.