Пожилым брянцам во время самоизоляции помогают более 1,5 тысячи волонтеров
В работе волонтерского центра, открытого в период пандемии на базе общественной приемной предселатеоя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, для помощи пожилым брянцам, участвуют свыше 1,5 тысячи волонтеров.
За время работы центра на его горячую линию поступило свыше 130 звонков от жителей региона.
Волонтеры консультируют обратившихся к ним людей, принимают заявку на помощь с покупкой продуктов, лекарств, с решением других бытовых вопросов. В первую очередь, помогают одиноким старикам, ветеранам и инвалидам. Сами волонтеры с предложением помощи обвонили 600 ветеранов.
Звонить на горячую линию центра можно с 8:00 до 20:00 по телефону в Брянске: (4832) 62-89-82.
Ранее мы сообщали, что с 25 апреля волонтеры обработали 50 заявок на доставку продуктов и лекарств.
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