В Жирятинском районе отремонтируют разбитую дорогу

Прокуратура Жирятинского района добилась ремонта дороги по улице Озерной в селе Страшкевичи. Об этом сообщило во вторник областное надзорное ведомство.

Прокуратура проверили состояние дороги после публикации в одном из региональных СМИ и убедилась, что та находится в ужасном состоянии. На ней было множество ям, где скапливалась вода, а районные власти ничего с этим не делали.

После представления прокуратуры власти района сделали профилирование дорожного полотна и заложили в бюджет деньги на дальнейший ремонт.