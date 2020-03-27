Патрули ГИБДД призывают брянцев оставаться дома

Патрули ГИБДД на улицах Брянска через громкоговорители призывают брянцев оставаться дома во время нерабочей недели и проявлять дисциплину и благоразумие. Об этом во вторник сообщил городской отдел ГИБДД.

Особое внимание инспекторы при этому уделяют местам массового скопления людей: дорогам близ торговых центров, детским площадкам, скверам, паркам, остановкам общественного транспорта, вокзалу и центру города.

Водителей они призывают строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы сообщали, что брянцев через громкоговорители призывают оставаться дома ездящие по городу автомобили МЧС.