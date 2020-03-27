Некоторые магазины в ТЦ «Бум-сити» продолжают работать, несмотря на самоизоляцию

В Брянске после соответствующего решения властей региона частично закрылся ТЦ «Бум-сити». Однако во вторник стало известно, что часть магазинов в его помещении продолжают функционировать.

Полный список работающих магазинов был размещен на сайте ТЦ. Продрлжают торговать расположенные на первом этаже сумермаркет «Мир вкуса», салоны связи, аптека, магазин сухофруктов и магазин чая и кофе. На четвертом этаже открыт «Детский мир». Функционируют также расположенные в ТЦ банкоматы.

Необходимость закрыть торговые центры на Брянщине обсуждалась накануне на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.