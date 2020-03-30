Брянская тамада и певица Матрена прокляла создателя коронавируса

Известная в Брянске тамада и певица Матрена публично высказалась по поводу коронавируса.

Звезда брянского гламура назвала того, кто создал инфекцию, сволочью, призвала земляков оставаться дома, соблюдая самоизоляцию, и пожелала им здоровья.

Сейчас главное — беречь здоровье, а с ним будут также деньги и счастье, считает она.

Звезда брянского гламура также призвала поклонников беречь себя, а тех, кто уже заразился — не сдаваться и победить в борьбе с болезнью.