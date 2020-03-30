В Брянске магазин перестал обслуживать покупателей без масок

В сообществе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте в среду опубликовали фотографию всхода в один из продуктовых магазинов города с табличкой, запрещающей вход без масок.

«Выгоняют из магазина без маски! Справедливо?», — пишет автор публикации.

Мнения комментаторов разделились. Одни возмущаются и расценивают действие администрации магазина как самоуправство. Другие считают такое решение оправданной мерой безопасности.

Со вторника на Брянщине был объявлен режим полной самоизоляции. Но в ближайшие к дому продуктовые магазины выходить можно.