В Брянске умер ветеран Великой Отечественной войны Константин Мелешко. В этом году ему должно было исполниться 99 лет. О его смерти в соцсети сообщили близкие.

Похороны намечены на среду, 1 апреля.

Константин Мелешко имел звание Почетного гражданина Брянска, был награжден орденами «Знак Почета», «Отечественной войны 1-й степени», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени, «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «Ветеран труда», знаком «Заслуженный работник социального обеспечения РСФСР».

Его работа была связана с социально-реабилитационным предприятием Всероссийского общества глухих.