Власти Дубровского района привели в порядок дорожные знаки

В Дубровском районе местная прокуратура выявила несоответствие дорожных знаков требованиям ГОСТ. Об этом накануне сообщила прокуратуры Брянской области.

Прокурорская првоерка состояния дорог показала, что не отвечающие ГОСТу знаки были установлены в райцентре и поселках Заря и Алешня.

После направления районной прокуратурой представлений в администрацию района и региональное управление автодорог знаки были приведены в порядок.