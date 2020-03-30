В Брянске строительный магазин обошел запрет на работу с помощью туалетной бумаги

В группе «Тревожный Брянск» во ВКонаткте во вторник была опубликована фотография из торгового зала строительного магазина, который нашел способ продолжить работу, несмотря на режим самоизоляции.

Для этого ассортимент, выставленный в торговом зале пополнили товарами первой необходимости, в частности, туалетной бумагой. Ведь на магазины, торгующие таким товаров, предписание властей приостановить работу не распространяется. А стройматериалы к этой категории не относятся.

Мнения комментаторов разделились. Часть поддерживает автора пубилкации и считает, что руководство магазина надо оштрафовать для острастки, чтобы неповадно было хитрить. Другие отмечаеют, что автор, посетив магазин, сам нарушил режим самоизоляции, при котором разрешено посещать только продуктовые магазины и аптеки рядом с домом. Один из комментаторов отмечает, что стройматериалы актуальны во время режима самоизоляции, так как это время для многих горожан открывает возможности сделать ремонт в собственных квартирах.