В Брянске умер художник Валерий Херувимов

Работа национального парка «Смоленское Поозерье» временно приостановлена, об этом сообщается на сайте заповедника.

Смоленские приставы наложили арест на автомобиль местной жительницы за то, что она не платила алименты.

25-летний водитель мотоцикла «ИЖ ЮПИТЕР» получил смертельные травмы в ДТП с участием Vollkswagen и грузовика «ИСУЗУ АФ-4749СО» 29 марта в Десногорске.

Смоленский следком возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на убийство.

302 новых случая коронавируса зарегистрировали в 35 областях РФ в течение суток, Смоленщины, к счастью, среди этого числа не оказалось.

Работы Херувимова хранятся в фондах федерального министерства культуры и Союза художников РФ. За вклад в искусство он получил множество наград, в частности, носил звание Заслуженного работника культуры.

В Брянске после продолжительной болезни ушел из жизни художник Валерий Херувимов.

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