В брянской областной больнице №1 закрыли отделение урологии
В брянской областной больнице №1 закрыли отделение урологии. Всех находившихся там пациентов выписали, а ранее назначенные плановые операции отменили. Об этом стало известно в среду.
По имеющейся информации, на освободившийся после закрытия отделения урологии этаж переедет отделение кардиологии, а высвободившиеся площади зарезервируют на случай обострения эпидемии коронавируса в регионе.
Ранее мы сообщили, что накануне на Брянщине подтвердились еще два случая заражения коронавирусом. Оба инфицированных общались с брянцами, которые вернулись из-за границы и не соблюдали режим самоизоляции. Общее число зараженных в регионе составляет пять человек.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» организовал видеонаблюдение для детской балетной школы «Lil Ballerine» в Брянске. Сервис помогает преподавателям проводить дистанционные занятия с учащимися, которые вынуждены находиться дома. Специалисты цифрового провайдера установили видеокамеры в балетном классе, а также предоставили канал связи с высокой пропускной способностью, необходимой для передачи «тяжелого» видеоконтента. Теперь юные балерины могут присоединиться к обучению через телефон или компьютер. Видеонаблюдение подключено в составе пакета услуг вместе с виртуальной АТС и корпоративной мобильной связью.
В Брянском регионе Московской железной дороги ведется комплексная работа, направленная на повышение уровня безопасности пассажиров и пешеходов.
Для предотвращения и снижения несчастных случаев разработан проект установки ограждения вдоль железнодорожного полотна на станции Орджоникидзеград, препятствующего выходу на путь в опасных местах, ведутся подготовительные работы по монтажу ограждения.
По распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина с 30 марта по 5 апреля для профилактики распространения вирусной инфекции в стране объявлена нерабочая неделя. По всем филиалам электросетевых компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с 12:00 28.03.2020 и до 06:00 06.04.2020 введен режим технологической «тишины». Организовано дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.