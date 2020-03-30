В брянской областной больнице №1 закрыли отделение урологии. Всех находившихся там пациентов выписали, а ранее назначенные плановые операции отменили. Об этом стало известно в среду.

По имеющейся информации, на освободившийся после закрытия отделения урологии этаж переедет отделение кардиологии, а высвободившиеся площади зарезервируют на случай обострения эпидемии коронавируса в регионе.

Ранее мы сообщили, что накануне на Брянщине подтвердились еще два случая заражения коронавирусом. Оба инфицированных общались с брянцами, которые вернулись из-за границы и не соблюдали режим самоизоляции. Общее число зараженных в регионе составляет пять человек.