Некоторые брянцы так пересамоизолировались, что не пускают во двор даже мусоровозы

Некоторые жители Брянска восприняли самоизоляцию своеобразно и закрыли ворота во дворы своих многоквартирных домов, тем самым лишив мусоровозы возможности проехать, чтобы забрать отходы с расположенных в таких дворах контейнерных площадок. Об этом в среду сообщили в дирекции регионального оператора по работе с ТКО АО «Чистая планета».

В частности, такая проблема возникла с контейнерной площадкой во дворе дома №2 по улице Евдокимова.

В компании поддерживают желание брянцев максимально самоизолироваться, но просят, чтобы это не мешало оператору делать свою работу.

«Отходы должны вывозиться строго по графику, чтобы не допустить завалов мусора на контейнерных площадках и распространение инфекции. Учитывая введенный режим самоизоляции и увеличение количества отходов, мы по-прежнему обеспечиваем и будем обеспечивать беспрерывную работу отрасли для оказания качественной коммунальной услуги населению», — поясняет генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.