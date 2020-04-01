Власти Брянщины частично восстановили межмуниципальное сообщение

Власти Брянщины в среду решили частично восстановить межмуниципальное автобусное сообщение. Вернутся на линию маршруты, длина которых не превышает 50 км от границ населенного пункта.

Траснпорт по этим маршрутам будет курсировать в самое востребованное у жителей региона время — с 6:00 до 9:00 утром и с 17:00 до 20:00 вечером. В таком режиме маршруты будут функционировать с сегодняшнего дня по 5 апреля — в пероид действия режима самоизоляции.

Решение было принято, чтобы опеспечить транспортом по пути на работу и обратно тех, кого не коснулась нерабочая неделя: медиков, сотрудников МЧС, военных, полицейских, работников коммунальных служб и ряда производств.

Распоряжение о приостановке межмуниципального сообщения региональный департамент промышленности, транспорта и связи издал накануне, во вторник, 31 марта.