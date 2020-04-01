Брянские магазины вводят дополнительные перерывы для дезинфекции

Брянские продуктовые магазины начали вводить дополнительные перерывы для дезинфекции помещений. Об этом стало известно в среду.

В частности, читательница онлайн-издания «БрянскToday» рассказала, как не смогла купить продукты в «Магните», придя туда во время такого получасового перерыва. Чтобы не ходить зря во время действия режима изоляции, она советует брянцам предварительно узнать, предусмотрены ли такие перерывы в магазинах, где они берут продукты, запомнить их график и планировать поход за продуктами так, чтобы не попасть в магазин во время очередной дезинфекции.

С начала недели по всей Брянщине действует режим полной самоизоляции, введенный до 5 апреля. Жителям региона предписано находиться дома и выходить на улицу только за продуктами, в аптеку, выгулять собаку не далее 100 метров от дома, вынести мусор и для получения экстренной медицинской помощи.