Брянцы в преддверье карантина запаслись гречкой, гантелями и патронами

Федеральное издание IncRussia опубликовало в среду в своем Телеграм-канале список товаров, на которые у россиян резко вырос спрос в марте. Список составлен на основе таких источников, как деловые издания «Ведомости» и «КоммерсантЪ», «Платформа ОФД», Озон и Авито. Дифференциация по регионам не проводилась, но можно предположить, что в целом по стране принципиальные различия невелики.

Активно запасались россияне и алкоголем. К слову, в среду в брянских пабликах соцсетей и СМИ появилась информация о жителе областного центра, ушедшем в запой. Возможно, претензий к нему бы не было, но пить в одиночку ему, видимо, скучно, и к нему в гости, нарушая режим самоизоляции, ходят табуны собутыльников. А соседи опасаются, что те занесут в подъезд заразу. Да и шума от веселых компаний, которые собираются в его трехкомнатной квартире, слишком много.

Некоторые, опасаясь продуктового дефицита, скупали макароны, гречку, сахар. Позаботились запасливые россияне и о местах хранения продуктов — в числе товаров, на которые резко вырос спрос, оказались и холодильники. Не осталась без внимания и туалетная бумага.

А чтобы не скучать на случай вынужденного безделья или иметь возможность зарабатывать деньги удаленно, позаботились о ноутбуках и модемах.

О планах заняться во время самоизоляции ремонтом свидетельствует рост спроса на дрели-шуруповерты и отвертки.

Те, кто планировал заниматься на дому спортом, скупали гантели.

А самые отъявленные пессимисты готовятся встречать мародеров и запасаются бейсбольными битами и патронами.