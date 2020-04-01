Брянские полицейские начали ловить нарушителей режима самоизоляции

Брянские полицейские начали останавливать прохожих и вручать тем из них, кто явно нарушает режим самоизоляции, предупреждения. Об этом стало известно в среду.

В числе брянцев, получивших предупреждения, оказался один из читателей РИА Стрела. С его слов, полицейские, остановив его на улице, вручили бумажное уведомление, а он пообещал, что больше нарушать не будет.

Ранее мы сообщили, что полиция пообещала начиная со среды штрафовать жителей региона за нарушения самоизоляции.

Фото: РИА Стрела.