В Стародубе предложили самоизолироваться вахтовикам, возвращающимся из Москвы

На состоявшемся в Стародубе заседании районного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом решили отправить на самоизоляцию жителей города и района, работающих вахтовым методом за пределами Брянщины в Москве, Подмосковье и других регионах.

По возвращении домой после очередной вахты они должны сообщить об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам 112 или (48348) 2-48-00.

Это решение обязательно к исполнению.

Наказание вплоть до уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции грозит и жителям района, не выезжавшим за пределы Брянщины.