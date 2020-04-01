В волонтерский центр только за сутки поступило больше 200 звонков от жителей Брянщины

Только за минувшие сутки в волонтерский центр, специализирующийся на помощи самоизолированным пожилым жителям Брянщины и инвалидам, поступило более 200 звонков, а 35 жителям региона волонтеры доставили продукты. Из них 32 человека живут в Брянске, а трое в районах области.

Число обращений за помощью к волонтерам, по словам врио руководителя «Молодой гвардии Единой России» в регионе Екатерины Щербы, растет с каждым днем.

Обратиться на волонтерскую горячую линию можно по номеру: (4832) 62-89-82 с 8:00 до 20:00.

Для жителей Брянщины работает также многоканальная круглосуточная горячая линия по вопросам, свзяанным с коронавирусом: 8-800-301-58-69, электронная почта: stopkoronavirus32@bryanskobl.ru.

Ранее мы сообщили, что некоторые продавцы и таксисты отказываются брать у брянских волонтеров деньги.

Фото: «Единая Россия»