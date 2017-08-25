Покупательница обвинила в нарушении режима самоизоляции хлебный магазин на улице Дружбы

Жительница Брянска обвинила в целом букете нарушений правил самоизоляции хлебный магазин на улице Дружбы.

Одному из брянских СМИ женщина пожаловалась, что продавец нагрубила ей, когда она попросила ее и мужчину, с которым она общалась, не загромождать проход, была без маски и перчаток, а признаков дезинфекции в торговом зале не наблюдалось.

Большинство магазинов Брянска, которые продолжают работать, не пренебрегают нормами безопасности. Но исключения все же бывают.