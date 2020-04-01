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«Чистая планета» записала видеообращение к брянцам в связи с эпидемией

Опубликовано Сегодня, 11:11

Сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО АО «Чистая планета» записали социальный видеоролик, в котором призвали жителей Брянщины соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.

Оставаясь дома, брянцы позаботятся не только о себе, но и о тех, кто в эти дни не может уйти на самоизоляцию, потому что, как и сотрудники компании, должен работать на жизнеобеспечение региона.

В записи ролика участвовали генеральный директор компании, работники мусоросортировочного комплекса в Большом Полпино и водители мусоровозов.

 

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