МФЦ Брянщины возобновят работу с 4 апреля

С 4 апреля, субботы, ряд МФЦ на Брянщине возобновят работу, но попасть туда на прием жители области смогут только по предварительной записи. Об этом сообщил в четверг региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Откроются с субботы МФЦ Брянска, Володарского района города, Брянского района, а также МФЦ в Клинцах, Новозыбкове, Стародубе, Датькове, Погаре и Почепе.

Записаться на прием брянцы могут через портал МФЦ Брянской области или по телефонам, которые можно найти на портале. В случае изменений в работе МФЦ оперштаб сообщит о них дополнительно.