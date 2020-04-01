Брянск в лидерах по индексу самоизоляции

Яндекс, который фиксирует активность горожан по всем регионам страны, показал, что в Брянске за сутки индекс вырос до 4,6 балла.

Эти цифры говорят, что на улицах областного центра почти никого нет.

До режима карантина, в будни, было 3,4 балла. Кроме этого, горожане более соблюдают дисциплину, нежели в областных центрах других регионов. За 2 апреля индексы самоизоляции не такие высокие. К примеру, в Смоленске – 4,3 балла, Туле – 4,2, а Белгород дает результат 4.