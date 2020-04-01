В Брянске коммунальщики начали использовать моющие средства на дорогах

С 1 апреля брянские коммунальщики начали использовать моющие и чистящие средства для очистки дорог областного центра от пыли и грязи. Об этом в четверг сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Моющими и чистящими средствами коммунальные службы обрабатывают проезжую часть, тротуары, ограждения и остановки.

Для этого на улицы Брянска будут квждый день выводить по 26 единиц спецтехники. В частности, для чистки остановочных павильонов и площадок используются машины с керхером.

Ежедневная мойка дорог позволит держать их готовыми к спецобработке средствами дезинфекции.