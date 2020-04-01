Следить за тем, как брянцы соблюдают режим самоизоляции, полиции помогает Росгвардия
К профилактике нарушений брянцами режима самоизоляции подключились росгвардейцы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Вместе с полицейскими росгвардейцы патрулируют улицы, предупреждают прохожих, что те нарушают режим самоизоляции, и разъясняют, как они должны его соблюдать.
Особое внимание они уделяют жителям региона старше 65 лет как наиболее уязвимым для коронавируса. Им разъясняют не только, что нельзя выходить из дома без крайней необходимости, но и как действовать, если обнаружили симптомы инфекции.
Экипажи вневедоственной охраны работают в штатном режиме, используя на посту средства индивидуальной защиты.
Ранее полиция обещала начать штрафовать нарушителей самоизоляции.
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