Перед инфекционной больницей в Брянске разместили плакат с благодарностью врачам

В четверг, 2 апреля, перед областной инфекционной больницей №1 в Брянске, где находятся первые жители областного центра, у которых подтвердился коронавирус, появился плакат с благодарностью медиком.

Неизвестные повесили на ограду больницы плакат с хэштегом «# СпасибоВрачам».

Персонал инфекционной больницы находится на переднем крае противостоянию коронавирусу, в то время как большинство горожан пребывает на самоизоляции. Поэтому желание выразить медикам признательность не удивляет.