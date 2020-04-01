Перед инфекционной больницей в Брянске разместили плакат с благодарностью врачам
В четверг, 2 апреля, перед областной инфекционной больницей №1 в Брянске, где находятся первые жители областного центра, у которых подтвердился коронавирус, появился плакат с благодарностью медиком.
Неизвестные повесили на ограду больницы плакат с хэштегом «# СпасибоВрачам».
Персонал инфекционной больницы находится на переднем крае противостоянию коронавирусу, в то время как большинство горожан пребывает на самоизоляции. Поэтому желание выразить медикам признательность не удивляет.
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