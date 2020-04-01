На вопросы брянцев ответит главврач областной инфекционной больницы
Вечером четверга с брянцами поделится своим видением ситуации с коронавирусом в регионе глааврач областной инфекционной больницы №1 Елена Баранюк.
В 18:00 начнется прямой эфир с ее участием на канале «Брянская губерния». Во время эфира желающие смогут задать ей вопросы, позвонив в студию.
Увидеть эфир с ее участием можно на телеканале «Брянская губерния», на Общественном телевидение России (ОТР) и винтернете — на сайте телекомпании, в сервисах «Яндекс Эфир», «Пирс ТВ» и «Лайм ТВ».
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