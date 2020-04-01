Детская поликлиника Фокинского района переехала в новое здание

С начала этой недели детская поликлиника Фокинского района Брянска принимает пациентов в новом здании.

Еще на днях на строительстве наносили последние штрихи рабочие. А теперь перед фасадом можно встретить более привычную для таких заведений публику — родителей с детьми.

Некоторые пациенты открывали больничный еще в старом здании, а закрывают уже в новом.

Родители пока не успели проинспектировать сполна новое здание, к этом не располагает режим самоизоляции. Но первые впечатления у большинства посетителей хорошие.

Фото: Брянская учительская газета.