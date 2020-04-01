Детская поликлиника Фокинского района переехала в новое здание
С начала этой недели детская поликлиника Фокинского района Брянска принимает пациентов в новом здании.
Еще на днях на строительстве наносили последние штрихи рабочие. А теперь перед фасадом можно встретить более привычную для таких заведений публику — родителей с детьми.
Некоторые пациенты открывали больничный еще в старом здании, а закрывают уже в новом.
Родители пока не успели проинспектировать сполна новое здание, к этом не располагает режим самоизоляции. Но первые впечатления у большинства посетителей хорошие.
Фото: Брянская учительская газета.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» начал переводить офисных сотрудников на удаленный режим работы в связи с распространением коронавируса 16 марта. В настоящее время более 40 тысяч работников обеспечены дистанционным доступом к рабочим местам, корпоративной почте, необходимым ИТ-системам и решениям для проведения аудио- и видеоконференций.
Для обеспечения транспортной безопасности в апреле 2020 года на вокзале Брянск-Орловский установлены интроскопы (рентгенотелевизионные установки). Они позволяют выявлять предметы либо вещества, запрещенные к перевозке.
Во время самоизоляции, направленной на нераспространение коронавирусной инфекции, на 10-20% выросло потребление электроэнергии в близлежащих к городам России поселках, где в основном и сконцентрирована проблема бесхозяйных сетей в виду исторически сложившихся обстоятельств.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.