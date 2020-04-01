Дополнительное образование станет для брянских школьников бесплатным

Со следующего года занятия детей на Брянщине в учреждениях дополнительного образования станут для родителей бесплатными. Эти расходы возьмет на себя бюджет.

Но обязательное условие реализации этой возможности — зарегистрироваться на протале р32.навигатор.дети и выбрать для ребенка объединение, студию, кружок или секцию.

После этого на ребенка сформируют именной сертификат и через него будут финансировать занятия.