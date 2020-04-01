На улице Третьего Интернационала заменят фонари и поставят новые светофоры
Мэрия Брянска в четверг поделилась планами по капитальному ремонту улицы Третьего Интернационала в Бежицком районе.
Планируется сфрезировать старый асфальт и постелить новый, отремонтировать съезды, обустроить уширения и заездные карманы для общественного транспорта, заменить светильники в фонарях на светодиодные и поменять аварийные опоры.
На улице появятся несколько новых светофоров, в частности, на пересечении с улицей Брянской Пролетарской дивизии. А на пешеходных переходах на пересечении с Комсомольской и у ателье «Березка» установят светофоры с кнопками вызова.
Чтобы убрать лужу, которая появляется у Бежицкого рынка после сильных дождей, подрядчик выполнит ревизию и замену канализационных колодцев и прочистит ливневку.
Поскольку под улицей пролегает много коммуникаций а на поверхность выходят смотровые колоцы, проектом предусмотрены работы по замене плит перекрытий и переносу коммуникаций там, где это понадобится.
Улица Третьего Интернационала вощла в число 20 объектов, которые в этом году обустроят в рамках нацпроекта создания качественных и безопасных дорог. Ее ремонт обойдется в 42 млн рублей. А всего на реализацию нацпроекта в Брянске заложено 760 млн рублей.
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