На улице Комарова бездомная самоизолировалась в подъезде
На 19 этаже одного из многоквартирных домов по улице Комарова в Брянске самоизолировалась бездомная. Об этом в четверг рассказал участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте.
Автор публикации сетует на «ужасную вонь» и просит совета, что ему делать в такой ситуации. Не исключает и того, что она могла умереть.
Большинство комментаторов отнеслись к женщине сочувственно и предлагают вынести ей поесть и дать ненужную одежду. А неприятный запах объясняют отсутствием у нее возможности помыться. Некоторые советуют вызвать полицию: обычным гражданам трогать бездомных нежелательно из-за опасности заражения, а у стражей порядка на такой случай должны быть инструкции, а предположительно должен быть и предусмотрен вариант временного пристанища для таких людей на период карантина.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» начал переводить офисных сотрудников на удаленный режим работы в связи с распространением коронавируса 16 марта. В настоящее время более 40 тысяч работников обеспечены дистанционным доступом к рабочим местам, корпоративной почте, необходимым ИТ-системам и решениям для проведения аудио- и видеоконференций.
Для обеспечения транспортной безопасности в апреле 2020 года на вокзале Брянск-Орловский установлены интроскопы (рентгенотелевизионные установки). Они позволяют выявлять предметы либо вещества, запрещенные к перевозке.
Во время самоизоляции, направленной на нераспространение коронавирусной инфекции, на 10-20% выросло потребление электроэнергии в близлежащих к городам России поселках, где в основном и сконцентрирована проблема бесхозяйных сетей в виду исторически сложившихся обстоятельств.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.