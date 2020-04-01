На улице Комарова бездомная самоизолировалась в подъезде

На 19 этаже одного из многоквартирных домов по улице Комарова в Брянске самоизолировалась бездомная. Об этом в четверг рассказал участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте.

Автор публикации сетует на «ужасную вонь» и просит совета, что ему делать в такой ситуации. Не исключает и того, что она могла умереть.

Большинство комментаторов отнеслись к женщине сочувственно и предлагают вынести ей поесть и дать ненужную одежду. А неприятный запах объясняют отсутствием у нее возможности помыться. Некоторые советуют вызвать полицию: обычным гражданам трогать бездомных нежелательно из-за опасности заражения, а у стражей порядка на такой случай должны быть инструкции, а предположительно должен быть и предусмотрен вариант временного пристанища для таких людей на период карантина.