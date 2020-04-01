В Брянске сняли социальный ролик об отношении к инвалидам

Администратор сообщества «Подслушано Брянск» опубликовал и рекомендовал участникам паблика видеоролик, снятый брянскими блогерами.

Чтобы проверить брянцев на человеческие качества, один из блогеров прикинулся инвалидом-колясочником и возле магазина со ступенями без пандуса просил прохожих купить ему воду и шоколадку и предлагал крупную купюру под предлогом отсутствия денег мельче.

Несколько человек проигнорировали его обращения или отговаривались, что спешат. Помочь вызвались пожилая женщина, две девушки и двое парней. Девушки предлагали даже заплатить за него, а вот парни, наоборот, пытались присвоить полученную купюру и выйти с ней через двери с противоположной стороны магазина, где одного из них блогеры и поймали. В свое оправдание он мог сказать лишь, что «деньги манят».

В конце главный герой ролика призвал зрителей быть добрее и помогать другим без оглядки на возраст и физическое состояние.