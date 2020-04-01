В Брянске сняли социальный ролик об отношении к инвалидам
Администратор сообщества «Подслушано Брянск» опубликовал и рекомендовал участникам паблика видеоролик, снятый брянскими блогерами.
Чтобы проверить брянцев на человеческие качества, один из блогеров прикинулся инвалидом-колясочником и возле магазина со ступенями без пандуса просил прохожих купить ему воду и шоколадку и предлагал крупную купюру под предлогом отсутствия денег мельче.
Несколько человек проигнорировали его обращения или отговаривались, что спешат. Помочь вызвались пожилая женщина, две девушки и двое парней. Девушки предлагали даже заплатить за него, а вот парни, наоборот, пытались присвоить полученную купюру и выйти с ней через двери с противоположной стороны магазина, где одного из них блогеры и поймали. В свое оправдание он мог сказать лишь, что «деньги манят».
В конце главный герой ролика призвал зрителей быть добрее и помогать другим без оглядки на возраст и физическое состояние.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» начал переводить офисных сотрудников на удаленный режим работы в связи с распространением коронавируса 16 марта. В настоящее время более 40 тысяч работников обеспечены дистанционным доступом к рабочим местам, корпоративной почте, необходимым ИТ-системам и решениям для проведения аудио- и видеоконференций.
Для обеспечения транспортной безопасности в апреле 2020 года на вокзале Брянск-Орловский установлены интроскопы (рентгенотелевизионные установки). Они позволяют выявлять предметы либо вещества, запрещенные к перевозке.
Во время самоизоляции, направленной на нераспространение коронавирусной инфекции, на 10-20% выросло потребление электроэнергии в близлежащих к городам России поселках, где в основном и сконцентрирована проблема бесхозяйных сетей в виду исторически сложившихся обстоятельств.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.