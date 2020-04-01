Супруги из Дятьково записали клип про коронавирус

Супруги из Дятьково Игорь Сыроватский и Инна Разрезова сочинили песню о коронавирусе и записали на ее основе клип, который опубликовали на Ютубе.

Песня называется «Верьте, мы победим». Как можно понять из названия, текст оптимистичный. Супруги верят, что все закончится хорошо и люди смогут вернуться к привычной жизни.

Инна сочинила слова песни, а Игорь — музыку.