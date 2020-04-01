Умерла старейшая журналистка Брянщины Клавдия Сентюрина

В Дятькове в возрасте 97 лет умерла старейшая журналистка Брянской области Клавдия Сентюрина. О ее смерти сообщило местное СМИ «Дятьковский вестник».

Карьеру журналиста Клавдия Ивановна начала в 1952 году литературным работником газеты «Фокинский рабочий». В конце 50-х годов прошлого века стала замом главного редактора этого изданичя, а параллельно заочно училась в институте журналистики при Центральном доме журналиста.

С 1961 года состояла в Союзе журналистов СССР.

Публикации Клавдии Сентюриной размещали местные издания «Брянский рабочий», «Брянские известия», «Брянские факты», «Брянский комсомолец», «Десница», «Брянский перекресток», «Дятьковский вестник» и «Пламя труда» и центральные СМИ: журналы «Работница», «Крестьянка», «Библиотекарь».

23 года она была заседателем районного суда в Дятькове, а 24 возглавляла районный женсовет.