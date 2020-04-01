Фильм брянского режиссера участвует в кинофестивале «Дубль Два»

В связи с пандемией коронавируса жителям Смоленской области, как и других регионов страны, Роспотребнадзор объясняет, как пользоваться защитными медицинскими масками.

Авария на трубопроводе холодной воды случилась 2 апреля в Угре, в итоге в зону отключения попали 119 домов.

В Смоленской области продолжают направлять меры на борьбу с распространением коронавируса, основное внимание уделяется клинической больнице №1.

Масштабную дезинфекцию начали в Смоленске в связи с принятыми мерами для предотвращения возможного распространения коронавируса.

Облачная погода с прояснениями прогнозируется в Смоленской области 3 апреля, синоптики говорят, что жителям региона еще не стоит снимать с себя теплую одежду, поскольку будет мокрый снег и дождь.

Фестиваль продлится по 15 апреля, и в это время все желающие могут посмотреть и оценить эту и другие фестивальные работы работы онлайн. Победителями станут фильмы, которым зрители дадут больше всего баллов. Так что у брянцев во время самоизоляции есть возможность поддержать землячку.

В открывшемся в понедельник онлайн кинофестивале «ДубльДва» участвует фильм брянского режиссера Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске».

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