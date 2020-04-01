В брянских автобусах стало меньше сидячих мест

В сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте в четверг была опубликована фотография салона автобуса, где ряды кресел возле окна отгорожены лентой, чтобы пассажиры туда не садились.

«Теперь вот так ездим в транспорте», — констатирует автор публикации.

Садиться в общественном транспорте не рядом друг с другом, а через кресло — одно из требований соблюдения социальной дистанции, которая на улице и в общественных местах составляет 1,5 метра.

Мнения комментаторов по поводу нововведения разделились. Одни считают его оправданным, другие выражают скепсис, что лента станет реальным барьером для пассажиров, а то и вовсе расценивают проблема коронавируса как надуманную.