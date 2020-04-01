Брянцы обсуждают в соцсетях продление «каникул»
Посде обращения президента к нации, в котором он объявил о продлении нерабочего периода до 30 апреля, эта новость стала активно обсуждаться в брянских онлайн сообществах. В частности, в паблике «Типичный Брянск» во ВКонтакте ей посвятили сразу несколько тем.
Большинство комментаторов не выражают по этому поводу восторга. Люди обеспокоены, что им не хватит до конца карантина денег и еды, некоторые уповают на свой огород. Высказываются опасения, что нерабочий период окончательно добьет малый и средний бизнес, у которого за это время закончится подушка безопасности, если она вообще была. Многие возмущены тем, что государство не вводит чрезвычайное положение и не берет на себя вытекающих из этого гарантий для людей, лишившихся возможности зарабатывать себе на жизнь.
«Месяц люди работать не будут! А что они кушать будут? Путин не подумал, он на гособеспечении сыт, а на людей плевать! Вот и все его меры. Надеется, что за месяц люди просто передОхнут», — пишет один из комментаторов.
О продлении нерабочего периода до 30 апреля президент заявил в районе 17:00 четверга в своем обращении к нации.
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