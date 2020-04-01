Брянцам рассказали, как правильно дезинфицировать квартиру

Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине распространил рекомендации специалистов Роспотребнадзора по правильной дезинфекции жилых помещений, растиражированные РИА Новости.

Специалисты рекомендуют особое внимание уделять ручкам дверей, особенно входной, и выключателям. Ручки входной двери надо мыть с мылом и обрабатывать антисептиком или раствором хлорки. А выключатели, если в квартире есть больной, протирать салфеткой с антисептиком после каждого использования.

Ручки шкафов, спинки стульев, столы и бытовую технику надо протирать с антисептиком при каждой уборке дома. Смесители и раковины в ванной и на кухне рекомендуется ежедневно дефинфицировать посредством бытовой химии и горячей воды. Нужно протирать с антисептиком также зубные щетки и расчески.

Если в семье все здоровы, достаточно влажной уборки два-три раза в неделю. Если есть больные, убирать надо каждый день и использовать дезинфицирующие растворы на хлорной основе.

Фото: РИА Новости.