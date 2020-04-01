В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно покупать продукты при пандемии
На официальном сайте центрального аппарата Роспотребнадзора опубликовали набор рекомендаций по правильной покупке продуктов при пандемии.
Специалисты рекомендуют в условиях самоизоляции не увлекаться чревоугодием: пребывая в четырех стенах, люди меньше двигаются, а лишний вес чреват дополнительными проблемами со здоровьем.
Прежде чем отправляться в магазин или делать заказ в интернете, надо свериться, какие продукты у вас есть, и составить список того, что нужно купить, с оглядкой на суточные нормы потребления. Делать закупки впрок не рекомендуется: дефицита еды нет, а в купленных про запас крупах, сухофруктах, орехах со временем могут завестись вредители, что для здоровья неполезно.
В магазине прежде чем браться за тележку или корзинку, надо протереть ручку дезинфицирующей салфеткой или касаться ее только руками в перчатках.
Начинать выбор продуктов следует с хранящихся при комнатной температуре, брать товар из морозильников и холодильных витрин в последнюю очередь. Если температура, при которой товар хранится в магазине, отличается от рекомендованной производителем, лучше такие продукты не брать.
Продукты, которые планируете употреблять без термической обработки, лучше выбирать в упаковке.
Не стоит забывать о правилах товарного соседства. Если в магазине сырые продукты лежат рядом с готовой едой, лучше отказаться от покупки. Этот принцип надо учитывать и при укладке продуктов в тележке и в дальнейшем, расфасовывая их по сумкам, пакетам или переладывая в багажник автомобиля.
Если заказали продукты с доставкой, проверьте целостность упаковки.
Скоропортящиеся продукты должны доставляться в сумке-холодильнике или термопакете.
На металлических консервных банках не должно быть вмятин, повреждений, вздувшихся крышек.
Овощи должны быть свежими, без гнили, плесени, признаков увядания.
Сырые продукты нельзя помещать в один пакет с готовыми. Сырое мясо и рыбу — вместе с овощами, фруктами, гастрономией и бакалеей. В идеале для каждой товарной группы должна быть своя упаковка, а промтовары упакованы отдельно от продовольственных.
Если с доставленными продуктами что-то не так, вы вправе отказаться от их покупки.
Прежде чем открывать пакеты с едой, вымойте руки с мылом.
Доставку по возможности заказывайте бесконтактную.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» начал переводить офисных сотрудников на удаленный режим работы в связи с распространением коронавируса 16 марта. В настоящее время более 40 тысяч работников обеспечены дистанционным доступом к рабочим местам, корпоративной почте, необходимым ИТ-системам и решениям для проведения аудио- и видеоконференций.
В связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия, резким снижением числа пассажиров, с 1 апреля временно отменено курсирование поезда №107/108 Москва-Брянск.
Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в режиме видеоконференции провел производственное совещание c руководителями организаций – производителей электротехнического оборудования и материалов, необходимых для обеспечения производственной деятельности электросетевого комплекса. На мероприятии обсудили вопросы стабильного производства и бесперебойных поставок необходимой энергетикам продукции в условиях сложной эпидемиологической обстановки.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.