В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно покупать продукты при пандемии

На официальном сайте центрального аппарата Роспотребнадзора опубликовали набор рекомендаций по правильной покупке продуктов при пандемии.

Специалисты рекомендуют в условиях самоизоляции не увлекаться чревоугодием: пребывая в четырех стенах, люди меньше двигаются, а лишний вес чреват дополнительными проблемами со здоровьем.

Прежде чем отправляться в магазин или делать заказ в интернете, надо свериться, какие продукты у вас есть, и составить список того, что нужно купить, с оглядкой на суточные нормы потребления. Делать закупки впрок не рекомендуется: дефицита еды нет, а в купленных про запас крупах, сухофруктах, орехах со временем могут завестись вредители, что для здоровья неполезно.

В магазине прежде чем браться за тележку или корзинку, надо протереть ручку дезинфицирующей салфеткой или касаться ее только руками в перчатках.

Начинать выбор продуктов следует с хранящихся при комнатной температуре, брать товар из морозильников и холодильных витрин в последнюю очередь. Если температура, при которой товар хранится в магазине, отличается от рекомендованной производителем, лучше такие продукты не брать.

Продукты, которые планируете употреблять без термической обработки, лучше выбирать в упаковке.

Не стоит забывать о правилах товарного соседства. Если в магазине сырые продукты лежат рядом с готовой едой, лучше отказаться от покупки. Этот принцип надо учитывать и при укладке продуктов в тележке и в дальнейшем, расфасовывая их по сумкам, пакетам или переладывая в багажник автомобиля.

Если заказали продукты с доставкой, проверьте целостность упаковки.

Скоропортящиеся продукты должны доставляться в сумке-холодильнике или термопакете.

На металлических консервных банках не должно быть вмятин, повреждений, вздувшихся крышек.

Овощи должны быть свежими, без гнили, плесени, признаков увядания.

Сырые продукты нельзя помещать в один пакет с готовыми. Сырое мясо и рыбу — вместе с овощами, фруктами, гастрономией и бакалеей. В идеале для каждой товарной группы должна быть своя упаковка, а промтовары упакованы отдельно от продовольственных.

Если с доставленными продуктами что-то не так, вы вправе отказаться от их покупки.

Прежде чем открывать пакеты с едой, вымойте руки с мылом.

Доставку по возможности заказывайте бесконтактную.