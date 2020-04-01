В период самоизоляции брянцы будут лечиться в бюджетных клиниках

В период действия режима самоизоляции брчнцы смогут получить всю необходимую медицинскую помощь только в бюджетных учреждениях здравоохранения.

В правительстве региона считают, что достаточный ресурс для оказания всего комплекса мер в условиях эпидемии есть только у государственных и муниципальных учреждений здравоохранения.

Частные клиники всю необходимую в этих особых условиях помощь оказать пациентам не смогут.