329 брянских семей подали заявки на материнский капитал

329 брянских семей с начала года подали заявление на сертификаты на материнский капитал. Такую статистику обнародовало региональное отделение Пенсионного фонда.

В этом году размер материнского капитала был увеличен до 616 617 рублей. Претендовать на эту сумму вправе те, у кого второй или последующий ребенок родился начиная с 1 января этого года.

В этом году на Брянщине был увеличен вдвое региональный материнский капитал. В случае рождения третьего ребенка семье полагается 200 тысяч рублей, а при рождении двойни — 400 тысяч.