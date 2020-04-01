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Сотрудники ГИБДД призвали брянцев оставаться дома

Опубликовано Сегодня, 12:52

Сотрудники ГИБДД Брянской области присоединились к общероссийскому флэшмобу #stayathome. Об этом сообщило областное УМВД.

Дорожные полицейские сфотографировались с плакатами с надписью «Оставайтесь дома» в руках и записали видеоролик, в котором призывают жителей региона оставаться дома и беречь себя и близких.

Ранее мы сообщали, что в самом начале нерабочей недели автомобильные патрульные экипажы ГИБДД призывали брянцев оставаться дома через громкоговорители.

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