Сотрудники ГИБДД призвали брянцев оставаться дома

Сотрудники ГИБДД Брянской области присоединились к общероссийскому флэшмобу #stayathome. Об этом сообщило областное УМВД.

Дорожные полицейские сфотографировались с плакатами с надписью «Оставайтесь дома» в руках и записали видеоролик, в котором призывают жителей региона оставаться дома и беречь себя и близких.

Ранее мы сообщали, что в самом начале нерабочей недели автомобильные патрульные экипажы ГИБДД призывали брянцев оставаться дома через громкоговорители.