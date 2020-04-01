Жители поселка Локоть в пятницу остались без воды
Жители поселка Локоть Брасовского района утром пятницы остались без воды. Об этом сообщили в группе «Локоть-инфо» во ВКонтакте.
«Иначе как наплевательским отношением к населению всё это не назвать. Сегодня с утра отключили воду по центральным улицам посёлка. Водоканал просто не потрудился уведомить людей об отключении. Может где-то это и промелькнуло, но ведь сейчас у всех есть интернет, можно было выложить обьявление и в соцсетях. А теперь получается — люди находятся в самоизоляции и остались без воды. Набрать успели лишь те, кто услышал "народное радио". Остальные вынуждены ждать или бежать в магазин за водой», — пишет возмущенный автор сообщения.
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